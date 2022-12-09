Собянин утвердил проекты комплексного развития еще двух бывших промзон столицы

Площадь первой из указанных территорий, которая расположена на юге Москвы недалеко от пересечения ул. Москворечье с Пролетарским проспектом, составляет 7,02 га, а объём инвестиций - 14,86 млрд рублей. Здесь планируется создать современный жилой квартал, который будет использован, в том числе, в рамках программы реновации.

«Также предполагается размещение детского сада на 150 детей, школы на 300 учеников, общественно-деловых и других объектов», - указали в пресс-службе.

Вторая реорганизуемая территория расположена на севере Москвы в районе Коптево между ул. Новая Ипатовка и Тимирязевским парком. На площади 5,27 га планируется возвести современный жилой квартал, с детским садом на 75 мест и школой на 150 учеников.

Кроме того, здесь предусматривается строительство детского центра развития, физультурно-оздоровительного комплекса, травмпунктов, общественно-деловых и других объектов. Объём инвестиций - 11,05 млрд рублей.

Ранее Собянин в своём Telegram-канале объявил об утверждении проекта современного жилого квартала на территории бывшей промзоны «Братцево» на севере столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

