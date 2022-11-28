Ефимов: Москва заключила с инвестором договор о развитии участка промзоны «Автомоторная»

Москва заключила договор с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Автомоторная», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проектом займется ООО «Е-Девелопмент», которое входит в состав компании MR Group. Площадь участка составляет 77 гектаров, сейчас на них расположены склады, автомастерские и неработающие предприятия.

«В преобразование участка бывшей промзоны «Автомоторная» инвестор вложит 200 миллиардов рублей. В результате там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые и социальные объекты, куда смогут трудоустроиться примерно 10 тысяч человек», - рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что на участке построят предприятия площадью более 500 тысяч квадратных метров. Там появятся объекты образования, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности и спорта, офисы и жилье.

