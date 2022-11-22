Собянин утвердил проекты 10 новых школ и детсадов в разных районах столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты 10 объектов школ и детсадов в разных районах столицы, они будут возведены на средства инвесторов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам мэра, две школы и семь детсадов планируется открыть в районах Гольяново, Отрадное, Головинский, Бабушкинский, Марьино и Северное Медведково. Собянин отметил, что там смогут устроиться на работу 790 москвичей. Еще одна школа будет построена в Раменках, она будет рассчитана на 170 сотрудников.
Собянин напомнил, что программа создания новых рабочих мест была запущена в 2019 году, с того момента заключено уже 27 договоров. Он подчеркнул, что кроме учреждений образования инвесторы также строят деловые и торговые центры, гостиницы и спорткомплексы. Взамен им предоставляются льготы, которые предусматривают в том числе снижение размера платы за переоформление участков под строительство жилья.
«В результате город получит свыше 35,5 тысячи рабочих мест», - сказал мэр.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что общая площадь будущих объектов образования составит порядка 90 тысяч «квадратов».
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