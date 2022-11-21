В Покровское-Стрешнево появится пятиэтажная школа
В жилом комплексе City Bay построят школу на 815 учащихся, проект возводится компанией MR Group на берегу Спасского затона Москвы-реки в зеленом районе Покровское-Стрешнево рядом со станцией МДЦ «Трикотажная». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что новый объект инфраструктуры появится рядом с первой очередью строительства – кварталом Indian и будет готов к 2026 году. Школа рассчитана на 300 учащихся в начальных классах и 515 в средних и старших классах. Пятиэтажное здание будет расположено на участке около 1,4 га, в пешей доступности от всех запланированных очередей строительства City Bay. При этом вход в учебное заведение предусмотрен с пешеходного бульвара, что обеспечит дополнительную безопасность для учеников.
Как рассказала начальник Дирекции по строительству и реконструкции Департамента образования и науки Москвы Александра Корнеева, для города важно, чтобы школа-новостройка была комфортной, безопасной, доступной и технологичной.
Так, общая площадь застройки составит более 16 тысяч «квадратов». В ней будут располагаться учебные кабинеты, спортивная инфраструктура и многофункциональные общественные пространства. Центральной точкой притяжения школы будут многофункциональное многосветное пространство и многоуровневый амфитеатр. В школе также будут созданы IT-полигон, Академический и Инженерный лабораторные комплексы.
Генеральный директор компании MR Group Мария Литинецкая подчеркнула, что компания планирует включить в проект дополнительные опции. Таким образом, предлагается создать безопасную эксплуатируемую кровлю со смотровой площадкой, откуда будет открываться вид на Спасский затон Москвы-реки. По ее словам, это пространство может использоваться для занятий, внеклассных мероприятий и кружков.
Территория жилого комплекса включает участок благоустроенной набережной, значительная часть площади комплекса отведена девелопером под зеленые зоны. Уникальное расположение будущей школы в окружении природного ландшафта позволит значительно расширить возможности образовательного процесса.
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