В Покровское-Стрешнево появится пятиэтажная школа

В жилом комплексе City Bay построят школу на 815 учащихся, проект возводится компанией MR Group на берегу Спасского затона Москвы-реки в зеленом районе Покровское-Стрешнево рядом со станцией МДЦ «Трикотажная». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что новый объект инфраструктуры появится рядом с первой очередью строительства – кварталом Indian и будет готов к 2026 году. Школа рассчитана на 300 учащихся в начальных классах и 515 в средних и старших классах. Пятиэтажное здание будет расположено на участке около 1,4 га, в пешей доступности от всех запланированных очередей строительства City Bay. При этом вход в учебное заведение предусмотрен с пешеходного бульвара, что обеспечит дополнительную безопасность для учеников.

Как рассказала начальник Дирекции по строительству и реконструкции Департамента образования и науки Москвы Александра Корнеева, для города важно, чтобы школа-новостройка была комфортной, безопасной, доступной и технологичной.

Так, общая площадь застройки составит более 16 тысяч «квадратов». В ней будут располагаться учебные кабинеты, спортивная инфраструктура и многофункциональные общественные пространства. Центральной точкой притяжения школы будут многофункциональное многосветное пространство и многоуровневый амфитеатр. В школе также будут созданы IT-полигон, Академический и Инженерный лабораторные комплексы.

Генеральный директор компании MR Group Мария Литинецкая подчеркнула, что компания планирует включить в проект дополнительные опции. Таким образом, предлагается создать безопасную эксплуатируемую кровлю со смотровой площадкой, откуда будет открываться вид на Спасский затон Москвы-реки. По ее словам, это пространство может использоваться для занятий, внеклассных мероприятий и кружков.

Территория жилого комплекса включает участок благоустроенной набережной, значительная часть площади комплекса отведена девелопером под зеленые зоны. Уникальное расположение будущей школы в окружении природного ландшафта позволит значительно расширить возможности образовательного процесса.

