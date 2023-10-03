Собянин: Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов метро
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные строительные работы на Троицкой линии московского метро завершатся до конца 2024 года, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Он отметил, что активные строительные работы ведутся на всех 11 станциях Троицкой линии, а на «Новаторской» будет сформирован один из главных пересадочных узлов - пересечение БКЛ и Коммунарской (Троицкой) линии.
«Общая готовность предполагает, что до конца 2024 года основные строительные работы на линии будут выполнены», – указал градоначальник.
Гендиректор компании-подрядчика АО «УРСТ» Сергей Григоркевич, в свою очередь, заявил, что общая готовность станции «Новаторская» составляет почти 80%.
В пресс-службе добавили, что протяжённость состоящей из 17 станций новой Троицкой линии метро составит 42 км, что сделает её одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.
Ранее Столичный департамент транспорта выпустил лимитированные карты "Тройка" к столетию Музея МХАТ, на которых изображены уникальные экспонаты театра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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