Собянин: Столица получила более 3 млн медизделий по офсетному контракту
Резидент особой экономической зоны «Технополис "Москва"» поставил столице более 3 млн медицинских изделий для стомированных пациентов по офсетному контракту. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что соответствующее соглашение было заключено в конце 2019 года.
«Инвестор обязался локализовать в столице производство, а мы – на протяжении восьми лет закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 млрд руб.», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
В текущем году в рамках реализации второго этапа контракта компания запустила новую линию производства. К концу 2023 года организация намерена выйти на полную мощность и выпускать ежегодно до 8 млн единиц изделий по 50 наименованиям. Собянин подчеркнул, что это позволит полностью обеспечить столичное здравоохранение основными изделиями для стомированных пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru