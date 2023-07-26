Собянин: Столица получила более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Резидент особой экономической зоны «Технополис "Москва"» поставил столице более 3 млн медицинских изделий для стомированных пациентов по офсетному контракту. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что соответствующее соглашение было заключено в конце 2019 года.

«Инвестор обязался локализовать в столице производство, а мы – на протяжении восьми лет закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 млрд руб.», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

В текущем году в рамках реализации второго этапа контракта компания запустила новую линию производства. К концу 2023 года организация намерена выйти на полную мощность и выпускать ежегодно до 8 млн единиц изделий по 50 наименованиям. Собянин подчеркнул, что это позволит полностью обеспечить столичное здравоохранение основными изделиями для стомированных пациентов.

