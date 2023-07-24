Собянин сообщил об увеличении на треть производства одежды и обуви в Москве

Обрабатывающие производства российской столицы за пять месяцев с начала текущего года нарастили выпуск продукции на 11,1%. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин.

Как подчеркнул градоначальник, предприятия обрабатывающей отрасли обеспечивают мегаполис самыми востребованными товарами: продуктами питания, одеждой, медицинскими препаратами, поставляют строительные материалы и химическую продукцию.

В качестве примера Собянин привёл следующую статистику: с начала года выпуск одежды увеличился на 36,6%, обуви – на 30%, продуктов питания – на 23,6%. Производители интенсивно наращивают долю российского оборудования и сырья, а городские власти активно помогают им в этом плане.

Столичные программы поддержки насчитывают более 20 мер, а также антикризисный кейс. Уже 67 московских предприятий получили статус промышленного комплекса. Производители получают льготный режим по налогам и возможности развития.

В сфере легкой промышленности и производстве продуктов питания заняты по 250 предприятий с общим штатом более 70 тысяч сотрудников.

