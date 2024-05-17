Собянин сообщил об увеличении числа резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»
Статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» получили девять предприятий индустриального парка «Руднево». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, данные компании занимаются выпуском «медизделий, электронных компонентов, отечественных банкоматов, беспилотных авиасистем».
Он указал, что в настоящее время в «Руднево» зарегистрированы 18 компаний, из них 15 уже запустили производства.
«К 2025 году в индустриальном парке планируют создать свыше шести тысяч рабочих мест», – написал Собянин.
Градоначальник напомнил, что для резидентов ОЭЗ предусмотрены обнуление ставок имущественного, транспортного и земельного налогов, снижение налога на прибыль с 20 до 2%, а также отмена таможенных пошлин.
Ранее Собянин представил стратегию развития предпринимательства и поддержки инноваций до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru