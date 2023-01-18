Собянин сообщил об открытии движения по новому путепроводу в ТиНАО
Путепровод открыт на пересечении улицы Александры Монаховой со строящимися магистралью «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и наземным участком Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, было принято решение продлить Сокольническую линию метро до станции «Потапово». Собянин отметил, что дублер МКАД станет крайне важной частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов города. Так, он будет связывать южные и юго-западные районы столицы, а также позволит сделать поездки жителей быстрее и комфортнее.
«В ближайшие годы планируем соединить магистраль с южным участком МСД, Бутово и Варшавским шоссе», - сказал мэр.
Также Собянин добавил, что в начале января с опережением на год было открыто движение для транспорта от Киевского до Боровского шоссе. Он подчеркнул, что на сегодняшний день идут работы от метро «Коммунарка» до улицы Поляны.
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