Собянин сообщил об открытии движения по новому путепроводу в ТиНАО

По его словам, было принято решение продлить Сокольническую линию метро до станции «Потапово». Собянин отметил, что дублер МКАД станет крайне важной частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов города. Так, он будет связывать южные и юго-западные районы столицы, а также позволит сделать поездки жителей быстрее и комфортнее.

«В ближайшие годы планируем соединить магистраль с южным участком МСД, Бутово и Варшавским шоссе», - сказал мэр.

Также Собянин добавил, что в начале января с опережением на год было открыто движение для транспорта от Киевского до Боровского шоссе. Он подчеркнул, что на сегодняшний день идут работы от метро «Коммунарка» до улицы Поляны.

