Собянин сообщил об открытии движения по новому путепроводу в ТиНАО

Путепровод открыт на пересечении улицы Александры Монаховой со строящимися магистралью «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и наземным участком Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

По его словам, было принято решение продлить Сокольническую линию метро до станции «Потапово». Собянин отметил, что дублер МКАД станет крайне важной частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов города. Так, он будет связывать южные и юго-западные районы столицы, а также позволит сделать поездки жителей быстрее и комфортнее.

«В ближайшие годы планируем соединить магистраль с южным участком МСД, Бутово и Варшавским шоссе», - сказал мэр.

Также Собянин добавил, что в начале января с опережением на год было открыто движение для транспорта от Киевского до Боровского шоссе. Он подчеркнул, что на сегодняшний день идут работы от метро «Коммунарка» до улицы Поляны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба компании «МИПСТРОЙ 1»
ТЕГИ:РоссияМоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры