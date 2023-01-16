Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра от улицы Покровская до Зенинского шоссе, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Московский скоростной диаметр на севере соединен дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, эта трасса должна к сентябрю уже подойти к Москве.

Собянин подчеркнул, что сегодня был сдан основной участок, строительство было начато в августе 2020 года. . В рамках проекта построено и реконструировано 8,2 км дорог, два оставшихся участка трассы будет введено в сентябре.

Московский скоростной диаметр протяженностью 68 км соединит крупнейшие вылетные магистрали. В результате перепробег транспорта сократится до 0,9 км - время проезда снизится в среднем на шесть минут.

