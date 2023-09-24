Собянин сообщил о завершении строительства 19-го корпуса индустриального парка «Руднево» 

В индустриальном парке «Руднево» за девять месяцев построили 19-й корпус, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о планах благоустройства территории индустриального парка «Руднево»

После завершения строительства корпуса площадь индустриального парка превысила 200 тысяч квадратных метров, уточнил градоначальник. Он отметил, что на площадке выпускают гражданские беспилотники и другую критически важную продукцию.

В «Руднево» строят дополнительные корпуса и здание колледжа беспилотной авиации.

По словам Собянина, в ближайшие три года площадь застройки индустриального парка составит 800 тысяч квадратных метров. Будет создано 15-20 тысяч рабочих мест.

Мэр ранее сообщил, что за пять лет объем промышленного производства в Москве вырос в два раза.

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Фото: mos.ru
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