Собянин сообщил о завершении строительства 19-го корпуса индустриального парка «Руднево» 

После завершения строительства корпуса площадь индустриального парка превысила 200 тысяч квадратных метров, уточнил градоначальник. Он отметил, что на площадке выпускают гражданские беспилотники и другую критически важную продукцию.

В «Руднево» строят дополнительные корпуса и здание колледжа беспилотной авиации.

По словам Собянина, в ближайшие три года площадь застройки индустриального парка составит 800 тысяч квадратных метров. Будет создано 15-20 тысяч рабочих мест.

Мэр ранее сообщил, что за пять лет объем промышленного производства в Москве вырос в два раза.

