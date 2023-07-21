Собянин сообщил о планах благоустройства территории индустриального парка «Руднево»

На территории индустриального парка «Руднево» до конца года пройдет благоустройство территории, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Преобразим территорию общей площадью 16,4 га», - написал градоначальник.

Он напомнил, что резидентами парка высокотехнологичные компании, в том числе предприятия беспилотных авиасистем. Там также будут производить детали для российского лайнера МС-21.

В ближайших планах увеличить производственные площади до 300 тысяч квадратных метров, в будущем – до 800 тысяч «квадратов».

