Собянин сообщил о планах благоустройства территории индустриального парка «Руднево»
21 июля 202311:29
На территории индустриального парка «Руднево» до конца года пройдет благоустройство территории, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Преобразим территорию общей площадью 16,4 га», - написал градоначальник.
Он напомнил, что резидентами парка высокотехнологичные компании, в том числе предприятия беспилотных авиасистем. Там также будут производить детали для российского лайнера МС-21.
В ближайших планах увеличить производственные площади до 300 тысяч квадратных метров, в будущем – до 800 тысяч «квадратов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru