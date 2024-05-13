Собянин сообщил о скором завершении строительства 3 станций Троицкой линии
Станция метро «Новаторская» готова на 84%, на «Бачуринской» уже возвели основные конструкции, а на «ЗИЛе» идут земляные работы, архитектурная отделка и монтаж инженерных систем. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на станции «Новаторская» будет пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро. По словам Собянина, здесь уже заканчивается установка эскалаторов и отделка путевых стен, идет облицовка потолка. Также возводятся переходы под Ленинским проспектом.
Мэр рассказал, что на «Бачуринской» станции специалисты монтируют инженерные системы, освещение платформы, а также занимаются внутренней отделкой. Готовность станции достигла 71%, закончить работы планируется в этом году.
При этом на станции «ЗИЛ» будут пересадки на Московское центральное кольцо и будущую Бирюлевскую линию метрополитена По словам мэра, готовность станции оценивается в 60%.
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