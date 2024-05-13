Собянин сообщил о скором завершении строительства 3 станций Троицкой линии

Он отметил, что на станции «Новаторская» будет пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро. По словам Собянина, здесь уже заканчивается установка эскалаторов и отделка путевых стен, идет облицовка потолка. Также возводятся переходы под Ленинским проспектом.

Мэр рассказал, что на «Бачуринской» станции специалисты монтируют инженерные системы, освещение платформы, а также занимаются внутренней отделкой. Готовность станции достигла 71%, закончить работы планируется в этом году.

При этом на станции «ЗИЛ» будут пересадки на Московское центральное кольцо и будущую Бирюлевскую линию метрополитена По словам мэра, готовность станции оценивается в 60%.

