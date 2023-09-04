Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

Предприятия Москвы увеличивают выпуск продукции машиностроения: в первой половине года производство некоторых деталей и комплектующих нарастили на 35,7% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Градоначальник указал, что возрождение машиностроения — одна из важнейших задач новой индустриализации, и сейчас эта отрасль переживает настоящий подъем.

«Сегодня в Москве работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тыс. человек», – написал Собянин.

Производители развиваются и наращивают выпуск продукции. В первом полугодии на 35,7% выросло производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров, других машин общего назначения. При этом на 91,8% увеличился выпуск станков, кузнечно-прессового, литейного и оборудования для обработки твердых материалов. Продукция столичных машиностроителей пользуется огромным спросом внутри России, предприятия осваивают новые рынки сбыта в ближнем зарубежье, Юго-Восточной Азии, Северной Африки.

Также Собянин также рассказал о результатах некоторых московских производств. Так, АО «Лопастные гидравлические машины» — ведущий производитель систем и насосов для судостроительной, нефтегазоперерабатывающей, атомной и ракетно-космической промышленности – в минувшем году получил грант на возмещение части затрат на покупку станочного оборудования. Средства были направлены на дооснащение производства, и в 2023 году планируемый объем отгрузок продукции увеличился на 8%.

Кроме того, производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» — изготовитель регулирующих и отсечных клапанов, пневматических приводов и навесного оборудования — за семь месяцев изготовила около 3 тысяч единиц продукции: на 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Также Собянин рассказал о новой компании «ЛАССАРД», которая производит лазеры, лазерные системы, оптомеханические изделия, оптические столы. Производственные площади предприятия выросли с 800 квадратных метров в 2019 году до 4 тысяч «квадратов» в 2023-м. По итогам проишлого года производитель выпустил 63 лазерных станка и планирует увеличить выпуск до 400 единиц лазерного оборудования в год.

В свою очередь, Объединенная станкоинструментальная компания, производящая оборудование для обработки металла и режущий инструмент, за полгода увеличила производственные площади на 1,5 тысячи кв. м и намерена и увеличить объем выпуска продукции на 15% по итогам 2023 года.

