Собянин сообщил о двукратном росте производства станков для основных сфер промышленности

Он отметил, что станки позволяют производить изделия разной формы и размеров, которые необходимы для автомобильных, строительных, аэрокосмических и электронных предприятий. По словам Собянина, с прошлого года в Москве производятся компактные фрезерные станки.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что в производстве компактных станков используются российские материалы. Собянин подчеркнул, что такие материалы на 30-50% дешевле, чем иностранные аналоги.

