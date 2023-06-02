Собянин сообщил о двукратном росте производства станков для основных сфер промышленности

Производство станков для металлообработки в Москве за январь-март этого года увеличилось в 2,2 раза. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин сообщил о росте производства в Москве лифтов, мебели, красок и стройматериалов

Он отметил, что станки позволяют производить изделия разной формы и размеров, которые необходимы для автомобильных, строительных, аэрокосмических и электронных предприятий. По словам Собянина, с прошлого года в Москве производятся компактные фрезерные станки.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что в производстве компактных станков используются российские материалы. Собянин подчеркнул, что такие материалы на 30-50% дешевле, чем иностранные аналоги.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинПроизводство

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