Собянин: Сохранение архитектурного облика столицы – одна из важных задач служб города

Москва ведет постоянную работу по реставрации исторических объектов и выявлению незаконных построек, искажающих облик города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин поддержал проведение выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях»

Он отметил, что сохранять архитектурное наследие Москвы крайне важно. По словам Собянина, в зоне особого внимания Центральный округ — в нем расположено большое количество уникальных исторических зданий, которые требуют реставрации. Мэр отметил, что всего за прошлый год в центре было восстановлено 144 объекта, среди них 14 объектов культурного наследия.

Кроме того, Собянин рассказал, что в 2022 году на территории ЦАО было выявлено 654 объекта самовольного строительства, демонтировано свыше 300 незаконных строений. Он подчеркнул, что в результате освободилось свыше 13,6 тысяч «квадратов» общественного пространства.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин
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