Собянин: Сохранение архитектурного облика столицы – одна из важных задач служб города

Он отметил, что сохранять архитектурное наследие Москвы крайне важно. По словам Собянина, в зоне особого внимания Центральный округ — в нем расположено большое количество уникальных исторических зданий, которые требуют реставрации. Мэр отметил, что всего за прошлый год в центре было восстановлено 144 объекта, среди них 14 объектов культурного наследия.

Кроме того, Собянин рассказал, что в 2022 году на территории ЦАО было выявлено 654 объекта самовольного строительства, демонтировано свыше 300 незаконных строений. Он подчеркнул, что в результате освободилось свыше 13,6 тысяч «квадратов» общественного пространства.

