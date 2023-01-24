Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» построил цех по выпуску печатных плат

По его словам, резидент ОЭЗ - компания «Цифровые технологии безопасности» — завершила строительство на площадке «Алабушево» комплекса по производству электронных модулей и печатных плат.

Он отметил, что печатные платы необходимы практически для любого электроприбора, они применяются как в бытовых устройствах, так и в телекоммуникационном и медицинском оборудовании, а также в автотранспорте.

Собянин подчеркнул, что поддержка развития микроэлектроники является безусловным приоритетом и в ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано уже 33 компании по выпуску подобной продукции.

Ранее Собянин заявил, что столица продолжает наращивать объёмы высокотехнологичной продукции, в производстве электрооборудования занято 135 московских предприятий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

