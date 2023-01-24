Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» построил цех по выпуску печатных плат

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» будут производить печатные платы для электронной промышленности.

Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза электронных устройств

По его словам, резидент ОЭЗ - компания «Цифровые технологии безопасности» — завершила строительство на площадке «Алабушево» комплекса по производству электронных модулей и печатных плат.

Он отметил, что печатные платы необходимы практически для любого электроприбора, они применяются как в бытовых устройствах, так и в телекоммуникационном и медицинском оборудовании, а также в автотранспорте.

Собянин подчеркнул, что поддержка развития микроэлектроники является безусловным приоритетом и в ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано уже 33 компании по выпуску подобной продукции.

Ранее Собянин заявил, что столица продолжает наращивать объёмы высокотехнологичной продукции, в производстве электрооборудования занято 135 московских предприятий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Сергей СобянинЭкономикаМоскваМикроэлектроника
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры