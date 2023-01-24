Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» построил цех по выпуску печатных плат
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» будут производить печатные платы для электронной промышленности.
По его словам, резидент ОЭЗ - компания «Цифровые технологии безопасности» — завершила строительство на площадке «Алабушево» комплекса по производству электронных модулей и печатных плат.
Он отметил, что печатные платы необходимы практически для любого электроприбора, они применяются как в бытовых устройствах, так и в телекоммуникационном и медицинском оборудовании, а также в автотранспорте.
Собянин подчеркнул, что поддержка развития микроэлектроники является безусловным приоритетом и в ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано уже 33 компании по выпуску подобной продукции.
Ранее Собянин заявил, что столица продолжает наращивать объёмы высокотехнологичной продукции, в производстве электрооборудования занято 135 московских предприятий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- СМИ: Германия намерена 25 января одобрить поставки танков из Польши на Украину
- Муфтии России осудили сожжение Корана в Швеции
- СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает
- Стрелки «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»
- СМИ: ВСУ пытались контратаковать ВС РФ под Угледаром
- В Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон
- Чехия отказалась поставить Украине танки Leopard 2
- ВОЗ намерена определить новый статус COVID-19
- СМИ: США могут объявить о передаче Украине танков Abrams в ближайшие дни
- «Аватар» и «Фабельманы» номинированы на «Оскар» в категории лучший фильм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru