Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза электронных устройств
Правительство России продлило до конца 2023 года упрощенный ввоз электронных устройств в РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации», — отмечается в сообщении.
Нотификацию могут оформлять отраслевые ассоциации, в том числе Ассоциация разработчиков и производителей электроники и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Также в соответствии с упрощенным порядком исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в РФ техники, если устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории страны. При этом производители оборудования должны быть включены в перечень системообразующих предприятий, утвержденный комиссией по повышению устойчивости развития экономики.
Решение кабмина позволит не допустить дефицита электронных устройств на внутреннем рынке на фоне санкционного давления иностранных государств.
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