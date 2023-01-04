Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза электронных устройств

«Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации», — отмечается в сообщении.

Нотификацию могут оформлять отраслевые ассоциации, в том числе Ассоциация разработчиков и производителей электроники и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Также в соответствии с упрощенным порядком исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в РФ техники, если устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории страны. При этом производители оборудования должны быть включены в перечень системообразующих предприятий, утвержденный комиссией по повышению устойчивости развития экономики.

Решение кабмина позволит не допустить дефицита электронных устройств на внутреннем рынке на фоне санкционного давления иностранных государств.

