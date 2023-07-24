Собянин: Ремонт жилых домов-памятников станет проще для жильцов

Он отметил, что жителей таких домов могут ждать сложности, которые связаны с ценами на капитальный ремонт. При этом он отметил, что важно сохранять облики домов, но чтобы это «не доходило до абсурда».

Так, обычно объектом охраны в подобных домах является, например, чугунная лестница, а не все здание. Московские власти предложили не проводить сложных экспертиз для подобных памятников архитектуры. По словам Собянина, недавно был принят федеральный закон, по которому капремонт не требует никакой экспертизы домов. Делать его можно будет в обычном режиме.

