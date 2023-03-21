Собянин рассказал о создании в Москве Центра исследования и разработки электротранспорта
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что было принято решение создать в столице Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств.
По его словам, на его базе будет разработана универсальная платформа с применением отечественных компонентов, а также определены требования к модельному ряду и дизайну.
«Совместно с НИИ «МосТрансПроект» центр займется развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе», - написал градоначальник.
Собянин также назвал открытие центра важным шагом к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения и отметил, что в столице уже есть «площадки, где ведутся разработки в этой сфере», например, кластер на базе ОЭЗ «Технополис «Москва», в который вошли больше 40 компаний.
Ранее учёные из Университета ИТМО и компания «Яблочков» разработали опытный образец системы беспроводной зарядки электротранспорта, сообщает RT.
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