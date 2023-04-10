Собянин рассказал о развитии программы поддержки производителей «Сделано в Москве»

Московский мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что направленная на поддержку местных производителей программа «Сделано в Москве», запущенная осенью 2022 года, собрала уже больше 1,7 тысячи брендов для продвижения на маркетплейсах.

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Градоначальник напомнил, что столичные власти продвигают марки бесплатно на Wildberries и Ozon посредством размещения на специальных витринах, чтобы их можно было «легко найти через поиск или в каталоге».

По его словам, московские производители реализуют на данных площадках больше 150 тысяч товаров, в том числе одежду, мебель, косметику и украшения, продукты питания, детские вещи.

«Благодаря продвижению на маркетплейсах со стороны «Сделано в Москве» выручка участников программы на онлайн-площадках превысила 17 млн рублей», - отметил мэр, добавив, что планируется открытие витрины на «СберМегаМаркете» и «Яндекс.Маркете».

Ранее Собянин заявил, что в Москве создадут разнопрофильные производства благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщает RT.

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