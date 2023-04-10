Собянин рассказал о развитии программы поддержки производителей «Сделано в Москве»

Градоначальник напомнил, что столичные власти продвигают марки бесплатно на Wildberries и Ozon посредством размещения на специальных витринах, чтобы их можно было «легко найти через поиск или в каталоге».

По его словам, московские производители реализуют на данных площадках больше 150 тысяч товаров, в том числе одежду, мебель, косметику и украшения, продукты питания, детские вещи.

«Благодаря продвижению на маркетплейсах со стороны «Сделано в Москве» выручка участников программы на онлайн-площадках превысила 17 млн рублей», - отметил мэр, добавив, что планируется открытие витрины на «СберМегаМаркете» и «Яндекс.Маркете».

Ранее Собянин заявил, что в Москве создадут разнопрофильные производства благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщает RT.

