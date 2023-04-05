Собянин рассказал о поддержке масштабных инвестпроектов столичной промышленности

Разнопрофильные производства появятся в российской столице, благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Их профинансируют 14 инвесторов, с которыми Москва заключила договоры о выделении участков земли на льготных условиях. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Речь идёт о строительстве заводов по выпуску разной продукции, в частности, мебели, продуктов питания, электроники, упаковки, строительных и отделочных материалов. Москва с 2022 года предоставляет компаниям под МаИП в промышленности землю по ставке 1 рубль в год. На сегодня инвесторы уже получили под развитие более 30 гектаров земельных площадей.

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Новые производства будут построены, например, в районах Косино-Ухтомский, Ново-Переделкино, Митино, Выхино-Жулебино, а также в Зеленограде. Последний по счёту 14 подписанный договор предусматривает организацию деревообрабатывающего производства в Молжаниновском районе на севере мегаполиса.

В общей сложности предприниматели планируют вложить в производства до 20 миллиардов рублей. В результате появятся свыше трёх тысяч новых рабочих мест.

Как напомнил градоначальник, формат «земля за 1 рубль» доступен для значимых объектов, функционирование которых способствует росту числа рабочих мест, развитию инфраструктуры, новым вложениям в экономику города. Столичные власти отдают предпочтение центрам инновации, современным производствам, высоким технологиям.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:СобянинПроизводствоМосква

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