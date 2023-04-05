Собянин рассказал о поддержке масштабных инвестпроектов столичной промышленности

Разнопрофильные производства появятся в российской столице, благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Их профинансируют 14 инвесторов, с которыми Москва заключила договоры о выделении участков земли на льготных условиях. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Речь идёт о строительстве заводов по выпуску разной продукции, в частности, мебели, продуктов питания, электроники, упаковки, строительных и отделочных материалов. Москва с 2022 года предоставляет компаниям под МаИП в промышленности землю по ставке 1 рубль в год. На сегодня инвесторы уже получили под развитие более 30 гектаров земельных площадей.