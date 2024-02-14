Собянин рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, платформами Московской железной дороги и транспортными узлами продолжается в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в 2024 году в Москве приведут в порядок прилегающие к 34 транспортным объектам территории.

«Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь больше 321 га», – сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, мэр напомнил, что в прошлом году работы проводились на прилегающих к 58 транспортным объектам территориях на площади 564,5 га.

