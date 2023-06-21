Собянин: Все социальные обязательства и планы развития Москвы будут выполнены

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о выполнении в этом году всех планов по развитию города, а также всех социальный обязательств перед его жителями, в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в столичном бюджете на этот год был заложен рост в 4,5%, но в действительности рост доходов составит порядка 6-7%.

«Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий», - подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что несмотря на давление санкций, в прошлом году все планы по доходам бюджета были выполнены.

Все городские программы, в том числе и социальные продлжают работать, а с января этого года столичные выплаты и пособия были увеличены.

