Собянин: Все социальные обязательства и планы развития Москвы будут выполнены
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о выполнении в этом году всех планов по развитию города, а также всех социальный обязательств перед его жителями, в интервью «Комсомольской правде».
По его словам, в столичном бюджете на этот год был заложен рост в 4,5%, но в действительности рост доходов составит порядка 6-7%.
«Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий», - подчеркнул Собянин.
Он также отметил, что несмотря на давление санкций, в прошлом году все планы по доходам бюджета были выполнены.
Все городские программы, в том числе и социальные продлжают работать, а с января этого года столичные выплаты и пособия были увеличены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru