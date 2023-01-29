Собянин рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Москве

«В 2022 году количество малых и средних предприятий (МСП) в Москве превысило 830 тыс. Это на 7% больше, чем в 2021 году. В них работают уже 3,2 млн человек - 38% от всех занятых москвичей», - написал Сергей Собянин.

В Москве в 2022 году действовало более десяти программ финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В том числе гранты на создание импортозамещающих производств, новых точек общественного питания, покупку или лизинг оборудования.

По данным Собянина, чаще всего бизнесмены пользовались льготными кредитами - более 7 тыс. компаний, в том числе более 100 начинающих предпринимателей воспользовались данной мерой поддержки.

«Компании, существующие меньше года, чаще всего не могут привлечь кредитные средства на старте из-за отсутствия собственных активов для залога. Для них - городская программа льготных кредитов для начинающих в размере 5 млн руб., по которой департамент предпринимательства и инновационного развития и Московский гарантийный фонд покрывают поручительствами 100% суммы», - рассказал мэр Москвы.

Как пояснил Сергей Собянин, для молодых компаний действует более низкая по сравнению со среднерыночной ставка - не выше 9,8% годовых в течение 12 месяцев с момента оформления кредита.

Всего власти Москвы для 13,6 тыс. МСП в 2022 году выделили более 34 млрд руб. финансовой поддержки.

