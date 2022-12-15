Заммэра Ефимов: В Москве работает более 13,7% от общего числа МСП России

Власти Москвы в 2022 году выделили на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса 30 миллиардов рублей. Самой востребованной мерой поддержки стала программа льготного кредитования. Ей воспользовались более 65% всех получателей городской помощи. Москва также предоставляет предпринимателям субсидии и гранты на покупку оборудования, патентование разработок, тестирование инновационных решений, создание новых точек общественного питания.

Помимо финансовой помощи, индивидуальные предприниматели и компании могут получить бесплатные консультации, принять участие в городских образовательных программах или воспользоваться онлайн-сервисами.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, субъекты МСП в текущих условиях играют особо значимую роль в экономике мегаполиса: их вклад в экономику города за первую половину 2022 года вырос на 20% к показателям 2021 года.

«Число малых и средних предприятий бизнеса стабильно увеличивается. Так, с января по октябрь текущего года в едином реестре субъектов МСП стало больше на 4,1%. Количество юридических лиц за 10 месяцев выросло на 2,5%, а ИП — на 5,9%», - отметил он.

Ефимов также уточнил, что сейчас в Москве функционируют свыше 13,7% от общего числа малых и средних предприятий всей страны.

Благодаря мерам поддержки условия развития бизнеса в Москве становятся более комфортными. Число малых и средних предприятий в столице на данный момент превышает 820 тысяч, рост по сравнению с прошлым годом составляет семь процентов.

В свою очередь заммэра Москвы Наталья Сергунина добавила, что в сегодняшних непростых условиях Москва помогает предпринимателям сохранять и развивать бизнес.

«Об эффективности этих мер, в частности, говорит увеличение числа малых и средних предприятий. Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты. В этом году больше 11 тысяч компаний и ИП получили поддержку на сумму 30 миллиардов рублей», — уточнила она.

При этом приём и рассмотрение заявок на субсидии, гранты, льготные кредиты и поручительство по займам не останавливаются.

Ранее правительство столицы расширило возможности продвижения для участников городской программы поддержки локальных брендов «‎Сделано в Москве».

