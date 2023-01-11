Собянин рассказал о ходе строительства главной магистрали транспортного каркаса ТиНАО
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл третий участок новой магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» - от Боровского до Киевского шоссе.
«Ранее мы запустили участок от Калужки (Калужское шоссе) до Киевки (Киевское шоссе). Сегодня запускаем от Киевки до Боровского шоссе. В ближайшие годы будет построен участок, соединяющий эту трассу с Юго-Восточной хордой, Бутово и Варшавкой (Варшавское шоссе)», - заявил Собянин.
В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы отмечается, что строительство третьего участка от Боровского до Киевского шоссе было начато в феврале 2021 года и завершено в декабре прошлого года. Так, в составе участка построено и реконструировано 7 километров дорог, включая эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, съезды на Киевское и Боровское шоссе, боковые проезды и переходно-скоростные полосы, а также два подземных пешеходных перехода.
Подчеркивается, что открытие третьего участка магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» от Боровского до Киевского шоссе позволит закончить формирование на территории ТиНАО единой транспортной связи от Минского до Калужского шоссе, а также улучшить транспортное обслуживание жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, поселений Внуковское и Московский.
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