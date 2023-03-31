Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня готова почти наполовину.
По его словам, реконструкция объекта будет способствовать улучшению подъезда к торговым комплексам, так как обеспечит прямой пропуск транспорта с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе.
Градоначальник напомнил, что в рамках проекта будут построены пять эстакад-съездов, три путепровода, два надземных и один подземный пешеходный переход, также появится комфортный подъезд к торговым комплексам «Садовод» и «Мега».
«Всё это облегчит жизнь тысячам автомобилистов и пассажиров городского транспорта», - подчеркнул мэр, добавив, что всего в столице до 2024 года будут реконструированы 22 развязки.
Ранее Собянин заявил, что через реку Яузу в Москве построят новый велопешеходный мост, объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году, сообщает RT.
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