Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

По его словам, реконструкция объекта будет способствовать улучшению подъезда к торговым комплексам, так как обеспечит прямой пропуск транспорта с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе.

Градоначальник напомнил, что в рамках проекта будут построены пять эстакад-съездов, три путепровода, два надземных и один подземный пешеходный переход, также появится комфортный подъезд к торговым комплексам «Садовод» и «Мега».

«Всё это облегчит жизнь тысячам автомобилистов и пассажиров городского транспорта», - подчеркнул мэр, добавив, что всего в столице до 2024 года будут реконструированы 22 развязки.

Ранее Собянин заявил, что через реку Яузу в Москве построят новый велопешеходный мост, объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году, сообщает RT.