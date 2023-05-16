Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в рамках программы поддержки столичные предприниматели могут компенсировать затраты на покупку или лизинг оборудования, а также выплату процентов по кредитам и развитие своих проектов.
По его словам, можно возместить до 30 млн рублей расходов на отечественное оборудование - 50% стоимости отечественного и 35% импортного
Он отметил, что в 2022 году 447 предприятий получили денежные средства на общую сумму 1,4 млрд руб, а в текущем первые 46 компаний получат более 150 млн рублей.
«Среди них - производители оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры и в других отраслях», - указал градоначальник, добавив, что подать заявку на получение грантов можно до 19 мая.
Ранее Собянин заявил, что в столичном реестре новейших технологических решений для промышленности «Банк технологий» собрано уже более 400 инновационных разработок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru