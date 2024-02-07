Собянин: Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города

Почти 885 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства работало в Москве на начало года, 180 тысяч из них было создано в прошлом году. На развитие сферы повлияла в том числе поддержка властей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник в блоге на своем персональном сайте, благодаря субъектам МСП в бюджет Москвы в 2023 году поступило около 976,7 млрд рублей налогов, или почти каждый четвертый рубль. В прошлом году число юридических лиц в реестре МСП увеличилось на 2,3%, до 466 тысяч, число индивидуальных предпринимателей выросло сразу на 11% и составило 418,1 тысячи. Также увеличилось на 7,2% количество наемных сотрудников, работающих у ИП – до 152,1 тысячи.

По словам мэра, наиболее массовым сектором ИП, как и ранее, стала торговля, в которой занято более 132,8 тысячи человек (31,8% предпринимателей). В число лидирующих сфер вошли также профессиональная, научная и техническая деятельность (54,4 тысячи человек), недвижимость (45,9 тысячи), транспорт (33,4 тысячи), информация и связь (31,4 тысячи).

«Неплохо развиваются и другие отрасли, к примеру, более чем на 12% выросло количество индивидуальных предпринимателей, занятых в образовании, на 10% – в строительстве и на 7,2% – в гостиничном бизнесе и общепите», – добавил градоначальник.

По словам Собянина, такой успех связан с «активностью и азартом» тысяч предпринимателей, огромным потенциалом и благоприятным бизнес-климатом в Москве, качественной инфраструктурой предпринимательства и поддержкой столицы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, мэр напомнил, что только в Москве запущена программа льготного факторинга для малого и среднего бизнеса. Также в столице действует региональная программа льготного кредитования, которой с 2020 года воспользовались свыше 34 тысяч представителей МСП и привлекли более 325 млрд рублей заемного финансирования.

Градоначальник также рассказал о популярности поручительства. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 3,2 тысячи раз, при этом в 2019 году было заключено лишь 700 договоров. Треть поручительств выдали в том числе компаниям, ведущим научные исследования и разработки, производствам, организациям в области здравоохранения, спорта, туризма, гостиничного бизнеса. Собянин добавил, что каждый 12-й бизнес в столице создается при поддержке города.

