Собянин рассказал, как город помогает столичным ИТ-компаниям
В прошлом году компании московского ИТ-сектора заработали 3,5 триллиона рублей, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
По словам градоначальника, компании нарастили обороты почти на 20%. Более 71% объема приходится на разработчиков программного обеспечения.
«Остальное выручили создатели баз данных, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие компании», - уточнил Собянин.
Мэр назвал ИТ-сектор одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Он напомнил, что ИТ-компаниям доступно множество мер поддержки, включая налоговые льготы и выгодные ставки по кредитам, мораторий на проверки, упрощенную систему трудоустройства для специалистов из-за рубежа и прочее.
В конце 2023 года правительство Москвы одобрило выделение дополнительных средств на реализацию программы льготного кредитования для бизнеса из приоритетных отраслей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru