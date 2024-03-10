Собянин рассказал, как город помогает столичным ИТ-компаниям

По словам градоначальника, компании нарастили обороты почти на 20%. Более 71% объема приходится на разработчиков программного обеспечения.

«Остальное выручили создатели баз данных, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие компании», - уточнил Собянин.

Мэр назвал ИТ-сектор одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Он напомнил, что ИТ-компаниям доступно множество мер поддержки, включая налоговые льготы и выгодные ставки по кредитам, мораторий на проверки, упрощенную систему трудоустройства для специалистов из-за рубежа и прочее.

В конце 2023 года правительство Москвы одобрило выделение дополнительных средств на реализацию программы льготного кредитования для бизнеса из приоритетных отраслей.

