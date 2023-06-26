Собянин: 14 компаний в сфере ИТ и медицины получили гранты на импортозамещение

Москва помогает отечественным технологиям в сфере телекоммуникаций, IT и медицины, выдавая гранты на импортозамещение. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, компания «Векас» разрабатывает программное обеспечение для автоматизации производства на предприятиях. Организация смогла собрать команду и создать альфа-версию софта. Кроме того, «ТЗМОИ», производящий медицинскую технику от стерилизаторов до дезинфекционно-моечного оборудования, на средства гранта расширил производство, увеличил штат и запустил серийное производство продукции.

По словам Собянина, столица одобрила гранты для 14 импортозамещающих компаний на общую сумму свыше 800 млн рублей.

«За их счет уже создано свыше 5,5 тысяч квадратных метров новых производственных и лабораторных помещений», — написал мэр в Telegram.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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