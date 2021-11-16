Собянин расширил возможности кредитования для начинающих предпринимателей

В сообщении говорится, что были внесены изменения в порядок предоставления льготных кредитов для компаний и ИП, работающих менее одного года, а город «будет предоставлять поручительство по всей сумме займа и субсидировать часть ставки по кредиту». Для этого субъектам малого и среднего бизнеса потребуется обратиться в один из банков-партнёров, который проведет оценку платежеспособности потенциального заёмщика.

Ставка по кредиту составит не более 11,5% (ключевая ставка Центробанка РФ плюс 4 процентных пункта), действовать она будет не более 12 месяцев. Максимальный размер льготного кредита для начинающих предпринимателей - 5 млн рублей, для предпринимателей, открывающих дополнительный бизнес - 100 млн рублей, однако в данном случае 100% городское обеспечение предоставляться не будет, но заемщик сможет привлечь поручительство фонда на стандартных условиях.

Чтобы принять участие в городской программе льготного кредитования начинающему предпринимателю необходимо зарегистрироваться в качестве налогоплательщика на территории Москвы; быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не ранее, чем за 12 месяцев до даты заключения кредитного договора.

В правительстве Москвы добавили, что льготный кредит доступен субъектам малого или среднего предпринимательства в любой сфере деятельности, за исключением кредитных, страховых организаций, игорных заведений, участников соглашения о разделе продукции, предприятий по производству или продаже подакцизных товаров. Кроме того, на момент оформления кредита участник программы не должен находиться в процедуре реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности в соответствии КоАП РФ.

