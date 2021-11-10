Собянин присвоил статус промкомплекса московскому хлебозаводу «Фацер»

В сообщении говорится, что новый статус даёт предприятию право на налоговые льготы, а именно снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, с 17% до 13,5%. Это позволит хлебозаводу экономить порядка 24 млн рублей в год, которые направят на модернизацию производства и закупку современного оборудования.

В пресс-службе напомнили, что финская компания была основана в 1891 году в Хельсинки, в России у неё четыре производственных площадки, одна из которых расположена на Звездном бульваре в Останкинском районе на северо-востоке Москвы.

Московское предприятие «Фацер» ежедневно производит 144 тонны хлебобулочных изделий и замороженных продуктов под брендами Fazer и «Хлебный дом», которые поставляются не только в магазины столицы и Подмосковья, но и в другие регионы России.

