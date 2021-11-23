Собянин расширил меры поддержки столичной промышленности
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил меры финансовой поддержки промышленных предприятий, сообщает пресс-служба правительства столицы.
В сообщении говорится, что градоначальник подписал постановление, согласно которому компании смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, которые были взяты на покупку нового оборудования.
Действие документа также распространяется на транспортировку, таможенное оформление, монтаж и пусконаладку, права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, программное обеспечение.
В столичном правительстве уточнили, что объём поддержки будет рассчитываться исходя из размера процентной ставки по кредиту, но не более ключевой ставки Центробанка РФ (7,5%), а максимальный суммарный объём компенсации составляет 100 млн рублей в год.
«По оценкам, 1 рубль предоставленный предприятиям в рамках данной программы, позволит привлечь в экономику Москвы более 10 рублей инвестиций», - отметили в пресс-службе.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что с начала 2021 года более 2 тысяч столичных компаний получили субсидии и гранты от городских властей, сообщает RT.
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