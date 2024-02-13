Собянин: Проводим масштабное переоснащение хирургической службы Москвы

Стационары Москвы получили почти 4 тысячи единиц техники в рамках переоснащения операционных. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем сайте.

Как отметил градоначальник, программа модернизации мединфраструктуры и системное обновление оборудования медучреждений проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Особое внимание уделяем переоснащению хирургической службы. Ведь операционная – это "сердце" больницы. А успех хирургического вмешательства – это сплав таланта и опыта хирурга, слаженной работы его команды и оборудования, которое имеется в распоряжении врачей», – подчеркнул мэр.

Собянин указал, что первая волна переоснащения операционных прошла в 2011–2013 годах, сегодня в рамках второй волны больницам предоставляют технику последнего поколения. По словам мэра, в 2021–2023 годы в Москве полностью модернизировали эндоскопическое и лапароскопическое оборудование. Стационары получили около 4 тысяч единиц техники, в частности, 324 эндоскопические стойки.

Градоначальник обратил внимание на оснащение современных гибридных операционных, в прошлом году они начали работу во флагманских центрах четырех крупнейших больниц и в новом МКНЦ имени Логинова. Медики могут проводить сразу несколько операций одновременно, не дожидаясь восстановления пациента и не нуждаясь в его транспортировке в другие операционные.

«Активно развивается и роботическая хирургия. Мы закупили три новых хирургических робота da Vinci, и теперь у нас их семь штук. Ежегодно проводится больше тысячи операций с применением роботических систем», – рассказал Собянин.

Также мэр сообщил о приобретении нейрохирургических микроскопов, необходимых специалистам для точности действий при удалении патологических клеток в том числе при сосудистых или опухолевых заболеваниях головного и спинного мозга. Кроме того, микроскоп позволяет выполнять интраоперационную ангиографию. В нейрохирургических операционных также появилось современное нейронавигационное оборудование, С-дуги, станции планирования операций, эндоскопические стойки, модульные операционные столы. Также Собянин указал, что в операционных установили специальные лампы без бликов и цветовых теней, с регулированием геометрии светового поля и сниженным энергопотреблением.

По словам мэра, высокотехнологичную медпомощь оказывают свыше 40 больниц города, число профилей ВМП увеличилось до 20, количество высокотехнологичных операций — до более чем 100 тысяч в год. Благодаря новому оборудованию развиваются столичные стационары кратковременного пребывания.

«Сегодня в них выполняется порядка 40% от всех плановых операций, в том числе видеоэндоскопических. Для сравнения – в 2019 году их доля составляла только 7,5%», — указал Собянин.

Мэр добавил, что обновление медицинского оборудования продолжится, в 2024 году планируется закупить и поставить еще 470 единиц.

