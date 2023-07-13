Собянин: Производство электрооборудования в Москве за январь-май выросло вдвое

Производство электрооборудования в Москве за январь-май увеличилось в два раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, за первые пять месяцев года выпуск электротехнического оборудования нарастили на 100,7%, производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств увеличился более чем в 2,2 раза. Отрасль продемонстрировала готовность оперативно расширить ассортимент и нарастить объемы выпуска продукции.

«Импортозамещение происходит вполне успешно, так как опирается на серьезные заделы прошлых лет и комплексную поддержку правительства города, включая налоговые льготы для промышленных комплексов и инновационных производств», — написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

В Москве действуют более 130 производителей электрооборудования, обеспечивающих рабочими местами свыше 17 тыс. человек. В частности, компания CleanPower разрабатывает и производит литий-ионные аккумуляторы, «Тайтэн Пауэр Солюшн» — суперконденсаторные системы. Кроме того, компании «Парус электро», Engy, «Интермобилити» и «Сага» занимаются производством современных станций для зарядки электротранспорта, адаптированных под разные климатические условия и совместимых с отечественными операторами зарядной инфраструктуры.

Также в Москве действует 18 кабельных предприятий, ассортимент которых ежегодно пополняется современными изделиями собственной разработки, а изделия применяют в авиационной и космической отраслях. Так, компания «Москабельмет» — один из старейших производителей столицы — объединяет пять заводов, лаборатории, предприятия торговли и сервисного обслуживания. За пять лет комплекс выпустил около 200 тысяч километров кабельно-проводниковой продукции. Кроме того, научно-производственное предприятие «Спецкабель» изготавливает более 2 тысяч видов кабелей и разработало новый огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных.

Московские компании при поддержке центра «Моспром» активно выходят на зарубежный рынок. В частности, разработчик и производитель волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения «Профотек» поставляет товары в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. В свою очередь, производитель осветительных передвижных установок, телескопических мачт и другой продукции «Аргус-М» наладил экспорт более чем в десять стран, в том числе в Белоруссию, Армению, Кувейт, ОАЭ, Катар, Сербию, Малайзию. Кроме того, разработчик и производитель аппаратных и программных решений для систем связи компания «Информтехника и Связь» осуществляет поставки в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан.

