Собянин продлил программу льготного факторинга для столичных предпринимателей

Программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса в Москве продлили, соответствуюещее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

«Правительство Москвы приняло решение о продолжении городской программы льготного факторинга для малого и среднего бизнеса», – отмечается в сообщении.

Продолжение реализации программы позволит придать дополнительный импульс развитию МСП и поспособствует стабилизации цен для потребителей.

Программу льготного факторинга в Москве запустили в 2022 году, она предназначена для реализующих свою продукцию на условиях отсрочки платежа субъектов МСП. Финансирование предоставляют факторинговые компании по факту отгрузки товара, они берут на себя расчеты с покупателями. Столичные предприниматели в рамках программы заключили более 830 договоров факторинга на сумму более 24 млрд рублей. По данным Ассоциации факторинговых компаний России, механизм охватывает 24% субъектов малого и среднего бизнеса – пользователей факторинга.

