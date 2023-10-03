Собянин присвоил статус промкомплекса столичному предприятию «Пульсар»

Градоначальник напомнил, что компания, основанная в 1953 году, в настоящее время входит в холдинг «Росэлектроника», а новый статус предоставит ей право на льготы от города, в том числе снижение ставки налога на прибыль и землю.

«Благодаря этому «Пульсар» сможет экономить до 23,6 млн рублей в год. Они пойдут на техническое перевооружение производства, разработку и организацию выпуска новых изделий, цифровую трансформацию», – уточнил он.

Собянин добавил, что основные направления деятельности НПП – это разработка нового поколения полупроводниковых СВЧ, силовых, фотоэлектронных, микроэлектронных приборов.

Ранее мэр Москвы заявил, что для получения статуса промкомплекса компания должна инвестировать в свое развитие (не менее 114,6 млн рублей на 1 га за 5 лет), иметь выручку не менее 451,2 млн рублей на 1 га в год, платить зарплату коллективу в среднем не менее 82,2 тысячи рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

