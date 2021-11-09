Собянин рассказал о планах дальнейшего благоустройства парка «Яуза»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дальнейшем благоустройстве парка «Яуза».

Как отметил градоначальник, в 2022 году в столице продолжится многолетний проект комплексного благоустройства зеленого массива на северо-востоке Москвы.

«В предыдущие годы качественное общественное пространство было создано вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов, ул. Заповедная и в парке "Сад будущего". В этом году привели в порядок пойму реки Чермянки от ул. Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда до ул. Молодцова», — написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что на очереди северный участок будущего парка от МКАД до ул. Енисейская, его общая площадь составит 60 га. Перед разработкой концепции благоустройства власти опросили тысячу местных жителей. Многие из них рассказали, что территория недостаточно связана, прогулочные и велосипедные дорожки находятся в плохом состоянии, не хватает современных спортивных и досуговых объектов.

Проект благоустройства учитывает эти пожелания москвичей: в парке создадут качественные беговые и велосипедные маршруты, в пойме реки — экотропу, между берегами набросят дополнительные мостики, а у воды появятся деревянные пирсы.

Мэр добавил, что планируется также обустроить общественную площадь с амфитеатром и кафетерием. Продолжением этой зоны станет центр активного долголетия и детский городок с маленькой копией реки — устройством игрового ручья.

Кроме того, на правом берегу Яузы оборудуют большой детский кластер с горками для катания. Также в парке высадят несколько тысяч деревьев и кустарников, устроят цветники и газоны. Здесь появятся удобные тропинки, скамейки, светильники архитектурно-художественной подсветки.

Благоустройство поймы Яузы от МКАД до ул. Енисейская станет еще одним этапом в создании единого рекреационного маршрута, связанного с «Лосиным островом», Главным ботаническим садом РАН, Сокольниками и ВДНХ. Москвичи могут оценить проект благоустройства на платформе «Активный гражданин» («Яуза вдоль ул. Северодвинская» и «Яуза - от Широкой до Енисейской»).

