Собянин поручил ускорить реконструкцию на пересечении МКАД с Липецкой улицей

В ходе осмотра работ на дорожном объекте он указал, что дорожная ситуация на данном участке напряжённая, также очень сложная транспортная ситуация в Западном и Восточном Бирюлево.

«Объект очень важный. По сути дела, создается новая развязка... Речь идёт о сотнях тысяч людей. Одновременно делается реконструкция МКАД, которая улучшит ситуацию на магистрали», - подчеркнул градоначальник.

Первый вице-президент компании-подрядчика АО «МСУ-1» Алексей Козлов, в свою очередь, заявил, что контрактный срок завершения строительства - апрель 2024 года, однако строительство будет завершено до конца текущего года.

Ранее Собянин заявил, что комплексное благоустройство Ленинского проспекта будет продолжено в 2023 году, сообщает RT.

