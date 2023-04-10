Собянин поручил ускорить реконструкцию на пересечении МКАД с Липецкой улицей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о неоходимости ускорить реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкой, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе осмотра работ на дорожном объекте он указал, что дорожная ситуация на данном участке напряжённая, также очень сложная транспортная ситуация в Западном и Восточном Бирюлево.
«Объект очень важный. По сути дела, создается новая развязка... Речь идёт о сотнях тысяч людей. Одновременно делается реконструкция МКАД, которая улучшит ситуацию на магистрали», - подчеркнул градоначальник.
Первый вице-президент компании-подрядчика АО «МСУ-1» Алексей Козлов, в свою очередь, заявил, что контрактный срок завершения строительства - апрель 2024 года, однако строительство будет завершено до конца текущего года.
Ранее Собянин заявил, что комплексное благоустройство Ленинского проспекта будет продолжено в 2023 году, сообщает RT.
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