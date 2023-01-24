Собянин: Предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на треть

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграмм-канале заявил, что столица продолжает наращивать объёмы высокотехнологичной продукции.

Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

По его словам, в производстве электрооборудования в настоящий момент занято 135 московских предприятий, которые с января по ноябрь 2022 года почти на 30% увеличили выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Глава города отметил, что во многом таких показателей удалось достичь «благодаря системной и антикризисной помощи города», в частности, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдаёт компаниям льготные кредиты, ставка по которым была снижена с 9% до 3%.

«Средства можно направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования и финансирование затрат по созданию промышленной инфраструктуры», - добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что реорганизация бывших промышленных зон открывает новые возможности для развития Москвы, так как благодаря грамотному подходу в использовании этих территорий создаются высокотехнологичные производства, деловые центры, социальные объекты, общественные пространства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЭкономикаСергей СобянинПромышленностьМосква
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