Собянин: Предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на треть

По его словам, в производстве электрооборудования в настоящий момент занято 135 московских предприятий, которые с января по ноябрь 2022 года почти на 30% увеличили выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Глава города отметил, что во многом таких показателей удалось достичь «благодаря системной и антикризисной помощи города», в частности, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдаёт компаниям льготные кредиты, ставка по которым была снижена с 9% до 3%.

«Средства можно направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования и финансирование затрат по созданию промышленной инфраструктуры», - добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что реорганизация бывших промышленных зон открывает новые возможности для развития Москвы, так как благодаря грамотному подходу в использовании этих территорий создаются высокотехнологичные производства, деловые центры, социальные объекты, общественные пространства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».