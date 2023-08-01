Собянин: Предприятие ОПК в Зеленограде получит поддержку от Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что о выделении гранта на поддержку одного из столичных оборонных предприятий.
По его словам, комплекс расположен в Зеленограде, решение о выделении гранта было принято «на заседании президиума правительства Москвы».
Ранее Собянин заявил, что московский завод первым в России создал компоненты для реакторов отечественных атомных ледоколов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, к концу 2023 года их получат все строящиеся российские ледоколы, обеспечивающие работу Северного морского пути.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru