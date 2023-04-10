Дублер МКАДа в Новой Москве запустят в 2026 году

Строительство трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» завершится в 2026 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Трасса будет дублером южной и юго-западной части МКАДа в Новой Москве, она готова почти на две трети. Бочкарев уточнил, что сегодня построены три участка: от Киевского до Калужского шоссе, от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово», а также от Боровского до Киевского шоссе. Еще два участка находятся на стадии строительства.

«Недавно мы начали строить последний участок магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Этот 14-километровый отрезок станет сложнейшим на трассе», - уточнил заммэра.

Он добавил, что в ТиНАО в этом году планируется построить более 30 километров дорог.

