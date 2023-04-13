Собянин открыл производство лазерного оборудования в «Технополисе «Москва»

По словам градоначальника, в столице в текущем году ожидается рост промышленности на 8%. В «Технополисе «Москва», в частности, до конца года откроется порядка 10 новых предприятий. Три из них уже открылись на территории технополиса: производство грузовых электромобилей; производство лазерного оборудования и лазера, а также телекоммуникационного оборудования.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отмечает, что площадь производства грузовых электромобилей составляет более 2,7 тысяч кв. м. Первым российским электрогрузомобилем стал EVM PRO, разработанный на базе шасси «УАЗ-Профи». Грузоподъемность такой машины составляет до 1 тонны, а максимальная скорость движения равняется 120 км/ч. Через портативное зарядное устройство электрический грузомобиль можно полностью зарядить за два часа. Инвестиции в проект составили около 393 млн рублей. На предприятии появилось 104 рабочих места.

Также в технополисе «Москва» открылось высокотехнологичное производство лазеров и лазерного оборудования (ООО «Лассард»). Пресс-служба мэра и правительства Москвы отмечает, что площадь предприятия составляет 4 тысячи кв. м. Комплекс будет выпускать станки лазерной резки, лазеры и лазерные системы, оптомеханические изделия и волоконно-оптические кабели. Инвестиции в проект равняются 230 млн рублей. Было создано 140 рабочих мес на новом предприятии.

