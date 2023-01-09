Собянин открыл после реконструкции Старорублёвский путепровод

Мэр российской столицы Сергей Собянин дал старт движению по Старорублевскому путепроводу после реконструкции. Объект проходит над железнодорожными путями первого Московского центрального диаметра и Северным дублёром Кутузовского проспекта, который сейчас прокладывается.

По словам градоначальника, на данный момент выполнено 2/3 объёма работ. Основные будут завершены до конца этого года. Город одновременно с частным инвестором строит инженерные коммуникации и местные дороги. Так, полмесяца назад завершилась реконструкция улицы Барклая с возведением путепровода. К осени планируется закончить аналогичные работы на улице Ивана Франко.

Старорублевский путепровод находится на западе Москвы, в районе Фили-Давыдково - между станциями МЦД-1 «Славянский бульвар» и «Кунцевская». Работы были выполнены на 11 месяцев раньше срока, предусмотренного контрактом.

Объект обеспечит комфортный выезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе и будущий Северный дублер проспекта в сторону Московской кольцевой автодороги. Реконструкция путепровода улучшит транспортное обслуживание трёх районов, в которых проживают более 350 тысяч человек.

Дублёр Кутузовского проспекта - первая в Москве трасса, которая строится на основе концессионного соглашения, на средства частного инвестора.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:РеконструкциямостСобянин
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