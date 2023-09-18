Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкая, была завершена на 16 месяцев раньше контрактного срока, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Около тысячи рабочих привлекли к реконструкции трех развязок на МКАД

Открывая движение он назвал развязку отметил, что «новыми южными воротами Москвы с выходом на трассу М4 «Дон».

«Развязка улучшит транспортную доступность Бирюлево Западного, Восточного, близлежащих районов Подмосковья, это всего около 500 тысяч человек», – пояснил градоначальник.

Глава столицы добавил, что новая развязка позволит значительно улучшить транспортную ситуацию на МКАД в районе улицы Липецкая.

Ранее Собянин заявил, что новая трасса-дублер Боровского шоссе в ТиНАОС готова на 98%, идёт благоустройство территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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