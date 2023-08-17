Около тысячи рабочих привлекли к реконструкции трех развязок на МКАД

На реконструкции трех клеверных развязок на МКАД задействовали почти тысячу рабочих и порядка ста специализированных строительных машин, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в ходе пресс-тура.

Он рассказал, что сейчас проводится модернизация устаревших развязок на МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе, улицами Липецкой и Верхние поля. По словам Загрутдинова, в ходе строительных работ используются буровые сваебойные машины, грузоподъемные краны 500 и 750 тонн и другая спецтехника.

Руководитель столичного депстроя отметил, что в городе за последние годы реконструировали 19 развязок, что является одним из важнейших приоритетов развития московской транспортной системы. Вдобавок городские власти развивают прилегающую улично-дорожную сеть и расширяют проезжую часть МКАД с помощью строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.

