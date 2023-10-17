Собянин открыл новый производственный корпус индустриального парка «Руднево»

«Площадка оснащена всеми необходимыми инженерными коммуникациями, оборудованием. Там будут проводиться монтаж и дальнейшее производство нужной для страны продукции», – отметил Собянин. Он подчеркнул, что руководство столицы активно занимается развитием промышленности в городе, в том числе, обеспечивают поддержку оборонно-промышленного комплекса.

Новый производственный корпус был возведён менее, чем за год - всего за 8,5 месяца. Это в четыре-пять раз быстрее, чем по стандартному проекту организации строительства. Первая готовая продукция на данной площадке должна быть выпущена в октябре 2024 года.

