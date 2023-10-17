Собянин открыл новый производственный корпус индустриального парка «Руднево»
Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в открытии нового производственного корпуса в индустриальном парке «Руднево» на востоке города. Градоначальник вручил главе концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Яну Новикову сертификат о передаче в пользование производственных площадей.
В торжественной церемонии также участвовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Как отметил Собянин, новый объект для одного из самых передовых предприятий оборонно-промышленного комплекса представляет собой уникальный завод площадью около 100 тысяч квадратных метров.
«Площадка оснащена всеми необходимыми инженерными коммуникациями, оборудованием. Там будут проводиться монтаж и дальнейшее производство нужной для страны продукции», – отметил Собянин. Он подчеркнул, что руководство столицы активно занимается развитием промышленности в городе, в том числе, обеспечивают поддержку оборонно-промышленного комплекса.
Новый производственный корпус был возведён менее, чем за год - всего за 8,5 месяца. Это в четыре-пять раз быстрее, чем по стандартному проекту организации строительства. Первая готовая продукция на данной площадке должна быть выпущена в октябре 2024 года.
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