Собянин осмотрел ход строительства бизнес-центра «iCITY деловые небоскребы»
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства бизнес-центра «iCity деловые небоскребы» на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити».
«На ядре огромного, большого «Сити» (находится) Международный деловой центр и стройки, которые на сегодняшний день реализуются», - сказал Собянин.
По его словам, «Сити» сегодня является ядром, обеспечивающим экономическое развитие столицы, а также его стабильность. Собянин подчеркнул, что жилищное и коммерческое строительство не будет приостановлено, несмотря на вводимые санкции.
В свою очередь гендиректор «МР Групп» Роман Тимохин отметил, что строительство бизнес-центра «iCity деловые небоскребы» планируется завершить в 2024 году. По его словам, в 2023 году уже будут закончены фасадные работы.
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